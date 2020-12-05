Yatırımcı rehberi (8)
05.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:10
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,98
|-8,37
|382,80
|Acıpayam Selüloz
|16,75
|-3,68
|165,26
|Adel Kalemcilik
|23,28
|6,30
|48,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,06
|1,32
|114,24
|Afyon Çimento
|4,46
|-1,33
|95,76
|Ak Enerji
|2,34
|4,93
|114,68
|Akbank
|6,18
|-3,13
|-23,80
|Akçansa
|14,85
|-2,17
|53,18
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,09
|-2,40
|188,63
|Akfen GMYO
|4,14
|-0,24
|2,22
|Akın Tekstil
|26,82
|5,09
|94,49
|Akiş GMYO
|3,84
|4,07
|22,59
|Akmerkez GMYO
|62,60
|13,00
|179,40
|Aksa
|10,74
|1,03
|53,36
|Aksa Enerji
|7,35
|3,23
|93,42
|Aksigorta
|8,14
|5,85
|50,24
|Aksu Enerji
|12,93
|-5,55
|-13,05
|Alarko Carrıer
|236,10
|0,04
|295,31
|Alarko GMYO
|19,63
|5,48
|33,56
|Alarko Holding
|6,89
|7,82
|17,28
|Albaraka Türk
|1,68
|-1,75
|9,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|1,79
|136,71
|Alkim Kağıt
|13,20
|0,69
|143,55
|Alkim Kimya
|14,15
|1,00
|128,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,51
|3,72
|512,20
|Altınyunus Çeşme
|47,80
|1,57
|378,48
|Anadolu Efes
|22,14
|-1,51
|4,05
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|2,81
|24,96
|Anadolu Hayat Emek.
|7,92
|-2,82
|30,15
|Anadolu Isuzu
|16,09
|-1,35
|32,21
|Anadolu Sigorta
|7,06
|-0,70
|69,98
|Anel Elektrik
|3,29
|-2,66
|86,63
|Arçelik
|28,44
|-0,63
|36,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,00
|-1,52
|Arena Bilgisayar
|33,56
|-4,39
|360,67
|Armada Bilgisayar
|51,45
|4,87
|213,91
|Arsan Tekstil
|6,97
|-0,43
|94,69
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|11,82
|659,26
|Aselsan
|17,71
|-2,10
|70,11
|Ata GMYO
|5,77
|23,29
|27,37
|Atakule GMYO
|2,53
|-1,17
|31,77
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|5,88
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,03
|16,00
|110,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,00
|9,97
|19,35
|Avrasya GMYO
|3,83
|-1,79
|153,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|-0,93
|75,82
|Avrupa Yatırım Holding
|5,30
|4,74
|244,16
|Ayen Enerji
|5,69
|1,97
|63,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,30
|12,44
|415,98
|Aygaz
|12,89
|0,55
|6,13
|Bagfaş
|19,91
|-2,97
|18,37
|Bak Ambalaj
|19,80
|0,66
|171,80
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|-9,09
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|5,74
|-1,71
|127,78
|Banvit
|37,34
|28,76
|101,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,30
|7,05
|374,90
|Batı Çimento
|4,47
|1,59
|35,05
|Batısöke Çimento
|2,38
|-3,25
|81,68
|Bayrak Taban Sanayi
|10,12
|16,86
|Bera Holding
|14,72
|21,25
|282,34
|Berkosan Yalıtım
|6,59
|2,97
|140,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,72
|16,25
|51,84
|Beyaz Filo
|10,98
|18,45
|250,82
|Bilici Yatırım
|6,15
|0,65
|114,55
|Bim Mağazalar
|70,70
|1,22
|53,00
|Birko Mensucat
|1,17
|-8,59
|277,42
|Birlik Mensucat
|2,65
|4,74
|132,46
|Bizim Mağazaları
|16,20
|1,76
|46,30
|Borusan Mannesmann
|15,99
|-0,62
|39,65
|Borusan Yat. Paz.
|236,80
|6,24
|295,24
|Bosch Fren Sistemleri
|1.348,00
|7,07
|368,41
|Bossa
|12,93
|0,23
|60,42
|Brisa
|19,01
|1,01
|102,69
|Burçelik
|22,08
|-0,99
|280,03
|Burçelik Vana
|60,40
|-3,28
|522,04
|Bursa Çimento
|9,20
|1,43
|129,81
|Carrefoursa
|113,00
|9,39
|327,27
|Casa Emtia Petrol
|95,15
|8,49
|913,31
|Ceo Event Medya
|7,13
|1,57
|94,69
|Coca Cola İçecek
|61,75
|2,40
|63,10
|Cosmos Yat. Holding
|8,20
|1,86
|301,96
|Credıtwest Faktorıng
|5,47
|1,30
|89,93
|Çelebi
|95,40
|-1,14
|-3,97
|Çelik Halat
|19,14
|-10,98
|194,46
|Çemaş Döküm
|2,38
|1,28
|89,87
|Çemtaş
|14,65
|-5,18
|80,22
|Çimbeton
|185,80
|5,93
|350,32
|Çimentaş
|34,42
|1,24
|129,47
|Çimsa
|15,72
|-0,51
|73,13
|Çuhadaroğlu Metal
|6,67
|-3,19
|109,09
|Dagi Giyim
|8,58
|-2,05
|243,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,17
|-3,87
|482,74
|Dardanel
|25,00
|0,00
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|15,43
|-1,66
|97,57
|Demısaş Döküm
|6,36
|3,41
|82,76
|Denge Holding
|5,80
|1,75
|323,36
|Deniz GMYO
|3,31
|0,61
|57,31
|Derimod
|9,78
|-2,30
|36,97
|Derlüks Deri
|9,56
|-5,44
|136,29
|Desa Deri
|8,21
|5,66
|80,84
|Despec Bilgisayar
|11,59
|-4,06
|173,35
|Deva Holding
|23,82
|-0,67
|166,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,26
|0,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,52
|5,12
|479,49
|Ditaş Doğan
|32,30
|-0,06
|239,46
|DO-CO
|504,00
|3,17
|-10,64
|Doğan Burda
|22,80
|3,17
|275,62
|Doğan Holding
|2,86
|17,21
|59,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-0,37
|62,42
|Doğusan
|3,62
|-0,55
|74,04
|Doğuş GMYO
|9,28
|-8,03
|104,86
|Doğuş Otomotiv
|28,18
|0,86
|196,01
|Döktaş Dökümcülük
|32,02
|-3,96
|1,18
|Duran Doğan Basım
|10,89
|-7,13
|63,78
|Dyo Boya
|13,15
|18,26
|168,37
|Eczacıbaşı İlaç
|7,01
|1,30
|92,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,16
|-4,00
|109,29
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|0,66
|119,42
|Ege Endüstri
|1.746,00
|7,12
|210,36
|Ege Gübre
|133,40
|-3,82
|170,61
|Ege Profil
|30,66
|14,49
|156,14
|Ege Seramik
|9,95
|2,26
|170,49
|Egeplast
|19,00
|11,50
|52,00
|Ekiz Kimya
|7,76
|-3,12
|1172,13
|Emek Elektrik
|3,74
|9,36
|135,22
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|0,00
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|-1,84
|47,13
|Enerjisa Enerji
|11,00
|3,77
|63,30
|Enka İnşaat
|7,14
|1,28
|27,91
|Erbosan
|35,56
|2,66
|42,35
|Ereğli Demir Çelik
|11,62
|-1,61
|31,92
|Ersu Gıda
|5,19
|-0,76
|150,72
|Escort Teknoloji
|6,55
|-2,24
|371,22
|Esenboğa Elektrik
|18,32
|4,39
|Etiler Gıda
|4,28
|-4,68
|266,56
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,33
|31,21
|169,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,10
|9,04
|243,44
|Euro Yat. Ort.
|5,25
|6,06
|366,36
|Euro Yatırım Holding
|2,92
|2,10
|94,67
|Fade Gıda
|6,30
|3,28
|Fenerbahçe Futbol
|33,66
|-3,66
|132,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,47
|0,13
|63,46
|F-M İzmit Piston
|127,20
|-2,30
|168,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,39
|0,44
|48,11
|Ford Otosan
|122,30
|2,17
|84,98
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|0,00
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|22,88
|-15,20
|226,60
|Galatasaray Sportif
|4,02
|6,07
|98,03
|Garanti Bankası
|9,11
|-0,76
|-18,22
|Garanti Faktoring
|11,14
|0,54
|187,86
|Garanti Yat. Ort.
|2,97
|-4,50
|197,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,18
|10,29
|223,69
|Gediz Ambalaj
|21,08
|1,35
|211,83
|Gentaş
|5,18
|0,78
|151,21
|Gersan Elektrik
|6,19
|-0,96
|94,04
|Global Men. Değ.
|6,23
|27,40
|231,38
|Global Yat. Holding
|4,76
|-0,83
|-2,26
|Good-Year
|7,57
|-1,05
|86,91
|Göltaş Çimento
|32,84
|8,81
|84,60
|Gözde Girişim
|6,82
|4,12
|32,68
|GSD Denizcilik
|4,98
|0,81
|94,53
|GSD Holding
|2,29
|0,44
|53,69
|Gübre Fabrik.
|51,10
|-2,11
|465,27
|Güler Yat. Holding
|14,17
|-4,96
|598,03
|Halk GMYO
|3,34
|-3,19
|186,79
|Hatay Tekstil
|13,07
|-2,90
|94,09
|Hedef Girişim
|6,54
|7,21
|174,07
|Hektaş
|12,98
|0,23
|61,85
|HUB Girişim
|18,50
|8,82
|97,05
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|0,44
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,56
|-1,50
|24,48
|İdealist Danışmanlık
|11,22
|4,86
|237,95
|İdealist GMYO
|7,02
|10,73
|129,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-1,07
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|0,00
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|10,11
|7,93
|İhlas Holding
|1,22
|7,96
|34,07
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|0,85
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,25
|0,00
|73,25
|Info Yatırım
|5,75
|15,23
|200,29
|İntema
|20,94
|4,39
|126,13
|Inveo Yatırım Holding
|35,72
|25,60
|364,50
|İpek Doğal Enerji
|12,04
|1,60
|55,96
|İskenderun Demir Çelik
|8,64
|0,82
|10,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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