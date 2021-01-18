Yatırım fonu istatistikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yatırım fonu istatistikleri

18.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:52
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,16304161143
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01715912
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,7919019
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,1868464
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,14712843
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1535314
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6413121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1327270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Demet Şener Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Stjepan Tomas İsmail Kartal
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yatırım fonu istatistikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:58:13. #1.14#
title