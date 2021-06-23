Yaşlı çifti kaza ayırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilde refüje devrildi, kazada evli çifti ölüm ayırdı. İzmir-Ankara Karayolunda meydana gelen kazada Hulusi Özer (64) yönetimindeki 71 EA 713 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan sürücü Hulusi Özer ile eşi Gülşen Özer (60), ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gülay Özer burada yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı