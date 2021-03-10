Yaşayan Kadınlar Fotoğraf Grubu sergi açtı

Eskişehir'de yaşamın her alanından farklı meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek oluşturdukları Yaşayan Kadın Fotoğraf Grubunun üyelerinin eserlerinden oluşan sergi izlenime sunuldu.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ndeki ODART Sanat Merkezi'nde izlenime sunulan "Öldürenlere İnat, Yaşayan Kadınlar" başlıklı sergide, Ayşegül Çıkıncı, Hülya Avdan, Gülbin Özdamar Akarçay, Özlem Kanat Örneksoy, Melis Batır, Sevgi Kösem ve Solmaz Mercan'a ait eserler bulunuyor.

Yaklaşık 10 yıldır çalışmalara imza atan grubun küratörlüğünü yapan Gülbin Özdamar Akarçay, "Fotoğraf ortak noktamız oldu. Gülümsemeler ve paylaşımlar bizi daha da kenetledi. 8 Mart değil sadece bizi birleştiren, insan olmak, kadın olmak, vicdanlı olmak, fotoğrafla anlatmak." ifadelerini kullandı.

Sergi, 14 Mart'a kadar görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar