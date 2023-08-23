Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile kamyon çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'da trafik kazası: Kamyonetle kamyon çarpıştı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi civarında S.Ç. yönetimindeki 65 AL 929 plakalı Toyota marka kamyonet ile plakası sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Ford Carco marka kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan torunu yalandı. Haber verilmesi üzere bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler ağır yaralanan S.Ç.'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.