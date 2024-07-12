Üye Girişi
Haberler

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da sosyal yardım yapılan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi. Şölen, 40 çocuk ve aileleriyle birlikte toplam 150 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, milli otomobilimiz TOGG ve klasik otomobillerden oluşan bir konvoy oluşturuldu. Konvoy, 'Tarihten Günümüze' temasıyla Rahmi Koç Müzesi ve Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında çocuklara sünnet kıyafeti, spor ayakkabı ve bisikletler alındı.

İstanbul ve Tekirdağ'da sosyal yardım yapılan ailelerin çocuklarına sünnet şöleni düzenlendi.Milli otomobilimiz TOGG ve klasik otomobillerden oluşan konvoy renkli görüntüler oluşturdu…

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da kuru gıda yardımı yapılan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi…

Sünnet şölenine 40 çocukla birlikte aile üyelerinden oluşan 150 kişi de katıldı. Çocuklara, sünnet kıyafeti, spor ayakkabı ve bisikletler alındı.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

TOGG'LU "TARİHTEN GÜNÜMÜZE" KONVOYU

Sünnet şöleni ailelerin Eyüp İmareti'nde buluşmasıyla başladı…

Coşkuyla gerçekleşen sünnet şöleninde yerli ve milli otomobilimiz TOGG ve klasik otomobiller süslendi. 'Tarihten Günümüze' konvoyu oluşturuldu…

Sünnet konvoyunun ilk durağı Vakıf eserlerimiz ve Rahmi Koç Müzesi oldu. Müzede çocuklara tarihi ve yerli araçlar hakkında bilgi verildi. Öğle saatinde sünnet konvoyu Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Hem cami hem de türbe ziyaret edilerek, dualar okundu.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

ÇOCUKLAR HACİVAT KARAGÖZLE EĞLENDİ

Sünnet konvoyunda yer alan çocuklar ile ailelerine Eyüp Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde yemek verildi. İmaret bahçesine oyun parkı kurularak, mısırlar dağıtılıp çocuk müzikleri eşliğinde oyunlar oynanıp hediyeler dağıtıldı… Çocuklar palyaço ve Hacivat karagöz oyunlarıyla keyifli vakitler geçirdi.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

TARİHİ VAKFIN HAYIR ŞARTI

Amasya'da 1496 tarihinde kurulan ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen muhteşem şölen ile gerçekleştirilmiş oldu.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam

Eyüp Sultan Camii Tekirdağ İstanbul Sünnet Vakıf Çocuk Şölen Cami Spor Eyüp TOGG Kültür Otomobil Genel Yaşam Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

 Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Bakmadan Geçme

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | TFF başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı! 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı? İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title