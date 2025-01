Üniversite öğrencisi, arkadaşlarının gözü önünden 3. kattan atlayarak intihar etti

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bulunan Narayana Koleji'nde üzücü bir olay meydana geldi. Birinci sınıf öğrencisi, ders sırasında aniden sınıftan çıkıp binanın üçüncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

NDTV'nin haberine göre olay, kampüsün güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Görüntülerde, saat 10:15'te ders devam ederken öğrencinin hiçbir şey söylemeden aniden ayağa kalktığı ve sınıftan çıktığı görülüyor. Koridora çıkan öğrenci, üçüncü kattaki pencere kenarına giderek tereddüt etmeden atladı.

Öğretmen ve sınıf arkadaşları, beklenmedik bir şekilde sınıftan çıkan öğrencinin ardından korkunç olaya tanık oldu. Olayın şokunu yaşayan öğrenciler ve öğretmen, hemen sınıftan çıkarak aşağıya koştu.

Okuldan yapılan açıklamada, öğrencinin daha önce herhangi bir sorun yaşadığına dair bir belirti göstermediği belirtildi. Polis ekipleri, intiharın arkasındaki nedenleri araştırıyor. Genç öğrencinin ailesi ve yakınlarıyla görüşmeler yapılıyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, okul yönetimi öğrencilere psikolojik destek sağlanacağını duyurdu. Polis, detaylı inceleme sonrası daha fazla bilgi paylaşılacağını açıkladı.