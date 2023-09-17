Şırnak'ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
N.Y. (46) idaresindeki 73 AAY 950 plakalı kamyonet, Şenoba beldesinde şarampole devrildi.
Sürücü ile beraberindeki A.Y. ve M.Y. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle Uludere ve Şırnak devlet hastanelerine kaldırıldı.
Devrilen aracın altında kalan A.Y. Uludere Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Yaşam