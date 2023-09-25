Samsun'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Emine Özçelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Demiryurt Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Şen idaresindeki 55 H 7142 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veysel Özçelik yönetimindeki 55 ADV 340 plakalı cip çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Emine Özçelik (55) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Özçelik Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN