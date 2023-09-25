Palandöken Dağı'nda Dolu Sürprizi

Palandöken'in zirvesi beyaza büründü

ERZURUM - Yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda bulunan ve Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak adlandırılan Ejder Tepesi'ne yılın ilk karının yağması beklenirken dolu sürprizi geldi.

Bu gün öğlen saatlerinde Erzurum'da Palandöken Dağı'nın zirvesindeki beyazlığı gören vatandaşlar "Yılın ilk karı yağdı" sohbetleri yapmaya başlasa da zirveden gelen görüntüler bunun için daha erken olduğunu gösterdi. Bu kez Ejder Tepesi'ni beyaz bürüyen kar değil sağanak dolu yağışıydı. Birkaç saatliğine de olsa Palandöken'in zirvesini beyaza bürüyen dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.