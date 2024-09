'Metafizikle annemin katiliyle yüzleştim' diyen Beytullah Şentürk'ün hayatı film oluyor

Annesinin ölümünden sonra hayatını metafizik adına her şeyi öğrenmeye adayan Beytullah Şentürk kısa sürede ününü ve yeteneklerini başta Türkiye olmak üzere İngiltere ve dünyaya tanıttı. Şimdi Çin ve Amerikalı yapımcılar Beytullah Şentürk'ün Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında anlattığı ilginç ve dikkat çeken hayat hikayesini beyaz perdeye aktarmak için harekete geçti.

METAFİZİK İLE ANNESİNİN KATİLİYLE YÜZLEŞMİŞTİ

Dramatik gerçek hikayeden oluşan bir senaryo ile kamera karşısına çıkmaya hazırlanan Beytullah Şentürk kendi hayatına dokunurken annesi ile yaşadığı özel anları ve annesinin ölümünden sonra hayatındaki değişiklikleri, Allah'ın bahşettiği özel yeteneklerini tüm gerçekleriyle gözler önüne sunacak. Metafizik kullanılarak annesinin katiliyle yüzleşen Beytullah Şentürk'ün hayatını film yapmak için ilk adımı atan uzak doğu ülkesi Çin ve daha sonra da Amerikalı film yapımcıları bu ilginç ve dikkat çeken hikâye ile gerilim ve polisiye temasına farklı bir boyut kazandırmak istiyor.

FİLM BİRKAÇ DİLE ÇEVRİLECEK

Amerikalı ve Çinli yapımcılar ünlü metafizik uzmanı Beytullah Şentürk'ün kapısını çalarak tekliflerini ilettiler. Annesi kurtarmak için metafizikle ilgilenmeye başlayan ve bu alanda uzman olan Beytullah Şentürk annesinin erken vefatı, metafizik yolculuğu ve bu dramatik hayat yolculuğu sonrası gelen başarı, şöhret ve bugününü geriye dönük annesi ve çocukluğunun anılarını başta Türkiye olmak üzere dünyaya vermek istediğini bu filmi ayrıca birkaç dile çevirerek tüm insanlığın izlemesi gerektiğine inandığını belirtti.

2025 YILINDA ÇEKİMLER BAŞLAYACAK

Hayatını şimdiden senaryo haline getirmeye başlayan ünlü Metafizik uzmanı Beytullah Şentürk yurt dışı ve ülkesindeki yoğunluklarından dolayı senaryo tamamlandıktan sonra 2025 yılında çekimlere start vermeyi planladıklarını açıkladı. Şimdilik Çin ya da Amerikalı yapımcılar dışında nasıl hareket edeceğini düşündüğünü bu iki ülkeden birine karar vereceğini en iyi teklifi ve tabi ki samimiyetini gösteren ülke ile anlaşacağını söyledi.

BEYTULLAH ŞENTÜRK: BÜYÜCÜLERE VE SAHTEKARLARA DÜNYANIN HER YERİNDE SAVAŞ AÇTIM

Konuyla ilgili konuşan Şentürk, "Her meslekte olduğu gibi bizim alanımızda da sahtekarlar var. Dünyanın her yerinde tespit ettiğim tüm bu büyücü ve metafizik sahtekarlarına savaş açtım. Ben yaşadıkça onları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bulup ortaya çıkartacağım. Ayrıca tüm çıplaklığı ile aralık ayında piyasaya çıkartmayı planladığım kitabım hayatımın metafizik yolculuğu, annem, İngiltere'de ki başarılarım bilmediğimiz her şeyi açıkladığım gibi sahtekarları da deşifre edeceğim" dedi.

"ANNEM ÖLÜNCE KENDİMİ METAFİZİĞE ADADIM"

Beytullah Şentürk, Haber Bahane programında annesinin ölümü hakkında şunları söylemişti: "Anneme büyü yapılmış çarpılmış bir haldeyken beni doğurdu. Ben varlıkları gece gündüz görüyorum, iletişim halindeyiz. 3 harflileri göremezseniz onlarla tedavi yapamazsınız. Bir kadın bana çarpıldığını söyledi. Ben de bakır bir tas aldım ve üstüne kırmızı örtü örttüm. Üç harflileri ilk o tasa çağırdım. Geldiler ama ben farkına varamadım. Üç harfliler ilk geldiğinde beni çok sarstı, 10 gün korkudan uyuyamadım. Bir insana baktığımda yanında değişik silüetler görüyordum. Kendime gelmem 6-7 ay sürdü beni görenler 'Deli' diyordu. Kendimi tamamen buna adadım. Sürekli ibadet ediyordum. Anneme büyü yapılmış, 40 yaşında ölünce ben de kendimi buna adadım" dedi.