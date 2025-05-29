'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni, Başkent Millet Bahçesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 'Yılın İnternet Haber Sitesi Ödülü'ne Haberler.com ve Sondakika.com layık görüldü. Ödülü, kurumu adına Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur aldı.
Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni, Başkent Millet Bahçesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Ödül törenine, iş insanları, milli sporcular, ilçe belediye başkanları ile bazı siyasetçiler katıldı.
Ankara Külübü'nün seymen gösterileri ile başlayan törende Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat açış konuşması ile katılımcılara hitap etti.
Bayram Polat "Ankara'da istihdama, üretime, emeğe, alın terine, kültüre, sanata, spora, gençlere, kadınlara, yaşlı ve çocuklara birçok yaptığınız hizmet var ve her biri eli öpülesi değere sahip. Aramızda yüzlerde personel çalıştıran iş insanları da var, ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektiren, istiklal marşımızı dünyanın dört bir tarafında yankılandıran sporcularımız da var. Dünyanın 65 ülkesine ihracat yapan, ülkemize döviz kazandıran iş insanlarımız da var, depremde yaraları sarmaya koşan, insanlarımız için her şeyini seferber eden iş insanlarımız da var. Kısacası başkentimize değer katıyorsunuz. Rabbim tüm hizmetlerinizden razı olsun." İfadelerinde bulundu.
Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Polat, "Yaptığımız haberler, videolar, röportajlar milyonlarca kişiye ulaşıyor. Basın mensupları olarak halkımızın, vatandaşlarımızın gören yüzü, işiten kulağı olurken kimi zaman takdir ediliyoruz, kimi zaman eleştiriliyoruz. Ancak hangi şartlar olursa olsun biz işimizi severek yapıyoruz." dedi.
Polat konuşmasının sonunda "Bu emeğin en önemli paydaşı, ortağım ve Medya Ankara Koordinatörümüz Erdem Yeşer başta olmak üzere, tüm ekibimize, ihtiyaç duyduğumuz her anda desteğe koşan dostlarımıza, katılımları ile bizleri onurlandıran misafirlerimize, tüm sponsorlarımıza ve törene ev sahipliği yapan, yerel basın dostu, Altındağ'ın mimarı Sayın Veysel Tiryaki'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.
Medya Ankara, "Başkente Değer Ödülleri" töreninde şu isimler Ankara'ya yaptığı hizmetler ile ödüle layık görüldü;
Çevre ve Halk Sağlığı Belediyeciliği Ödülü: Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki
Sivil Toplum ve Hemşehri Belediyeciliği Ödülü: Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan
Aile ve Eğitim Belediyeciliği Ödülü: Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
Yılın Milletvekili Ödülü: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri
Yılın Milletvekili Ödülü: CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir
Eğitimde Kalite Ödülü: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Erol Usta
Havacılığın Gelişimine Katkı Ödülü: Orhan Ünsal Hava Parkı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal
Sosyal Hizmet Ödülü: Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık
İnternet Haberciliğine Katkı Ödülü: TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel
Yılın Meslek Odası Ödülü: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz
Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü: Ankara Kulübü Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan
Yılın En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü: Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Kaptan Mustafa Can
Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü: Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay
Yılın Kültür Sanat Ödülü: Dostlar Konağı Meclisi Kurucusu Serdar Doğan
Yılın Haber Ajansı Ödülü: İhlas Haber Ajansı Ankara Bölge Müdürü Beyazıt Cebeci
Yılın Dijital Platformu Ödülü: TRT Tabii Platformu
En İyi Çıkış Yapan Medya Kuruluşu Ödülü: Ekol Tv Ankara Temsilcisi Levent Eke
Yılın İnternet Haber Sitesi Ödülü: Haberler.com & Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur
Yılın Yerel Haber Sitesi Ödülü: Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Serhat Karaman
Yılın Spor Muhabiri Ödülü: Spor Programcısı Mert Dokuzoğlu
Başkente Değer Ödülü: 2024 Paris Olimpiyatları Havalı Tabanca İkincisi Şevval İlayda Tarhan
Başkente Değer Ödülü: 2024 Paris Olimpiyatları Güreş Üçüncüsü Taha Akgül
Yılın Spor Kulübü Ödülü: Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur
Ticari Alan ve Konut Projeleri Başarı Ödülü: TR İnvest Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gökay
Lojistik Sektörü Başarı Ödülü: DN Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük
Yenilikçi ve İnovatif Girişimcilik Ödülü: Ankara Otomat Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kıdıman
Yılın Hayırsever İş İnsanı Ödülü: Ortotek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Düger
Başkente Değer Ödülü: Aknera Yatırım & İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Börekci
Yapı Denetim Sektörü Başarı Ödülü: Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun
Konut Sektörü Başarı Ödülü: Can Duran İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Can
Uluslararası Başarı Ödülü: Kara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş
İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörü Başarı Ödülü: TİM OSGB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer
Ağız ve Diş Sağlığı Sektörü Başarı Ödülü: Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu