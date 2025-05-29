'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu

'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
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Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni, Başkent Millet Bahçesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 'Yılın İnternet Haber Sitesi Ödülü'ne Haberler.com ve Sondakika.com layık görüldü. Ödülü, kurumu adına Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur aldı.

Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Ödülleri" töreni, Başkent Millet Bahçesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Ödül törenine, iş insanları, milli sporcular, ilçe belediye başkanları ile bazı siyasetçiler katıldı.

Medya Ankara'nın Düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Ankara Külübü'nün seymen gösterileri ile başlayan törende Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat açış konuşması ile katılımcılara hitap etti.

Medya Ankara'nın Düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Bayram Polat "Ankara'da istihdama, üretime, emeğe, alın terine, kültüre, sanata, spora, gençlere, kadınlara, yaşlı ve çocuklara birçok yaptığınız hizmet var ve her biri eli öpülesi değere sahip. Aramızda yüzlerde personel çalıştıran iş insanları da var, ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektiren, istiklal marşımızı dünyanın dört bir tarafında yankılandıran sporcularımız da var. Dünyanın 65 ülkesine ihracat yapan, ülkemize döviz kazandıran iş insanlarımız da var, depremde yaraları sarmaya koşan, insanlarımız için her şeyini seferber eden iş insanlarımız da var. Kısacası başkentimize değer katıyorsunuz. Rabbim tüm hizmetlerinizden razı olsun." İfadelerinde bulundu.

Medya Ankara'nın Düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Polat, "Yaptığımız haberler, videolar, röportajlar milyonlarca kişiye ulaşıyor. Basın mensupları olarak halkımızın, vatandaşlarımızın gören yüzü, işiten kulağı olurken kimi zaman takdir ediliyoruz, kimi zaman eleştiriliyoruz. Ancak hangi şartlar olursa olsun biz işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Medya Ankara'nın Düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Polat konuşmasının sonunda "Bu emeğin en önemli paydaşı, ortağım ve Medya Ankara Koordinatörümüz Erdem Yeşer başta olmak üzere, tüm ekibimize, ihtiyaç duyduğumuz her anda desteğe koşan dostlarımıza, katılımları ile bizleri onurlandıran misafirlerimize, tüm sponsorlarımıza ve törene ev sahipliği yapan, yerel basın dostu, Altındağ'ın mimarı Sayın Veysel Tiryaki'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Medya Ankara'nın Düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

Medya Ankara, "Başkente Değer Ödülleri" töreninde şu isimler Ankara'ya yaptığı hizmetler ile ödüle layık görüldü;

Çevre ve Halk Sağlığı Belediyeciliği Ödülü: Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki

Sivil Toplum ve Hemşehri Belediyeciliği Ödülü: Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan

Aile ve Eğitim Belediyeciliği Ödülü: Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan

Yılın Milletvekili Ödülü: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri

Yılın Milletvekili Ödülü: CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir

Medya Ankara'nın Düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Eğitimde Kalite Ödülü: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Erol Usta

Havacılığın Gelişimine Katkı Ödülü: Orhan Ünsal Hava Parkı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal

Sosyal Hizmet Ödülü: Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık

İnternet Haberciliğine Katkı Ödülü: TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel

Yılın Meslek Odası Ödülü: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz

Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü: Ankara Kulübü Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan

Yılın En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü: Çankırı Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Kaptan Mustafa Can

Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü: Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay

Yılın Kültür Sanat Ödülü: Dostlar Konağı Meclisi Kurucusu Serdar Doğan

Yılın Haber Ajansı Ödülü: İhlas Haber Ajansı Ankara Bölge Müdürü Beyazıt Cebeci

Yılın Dijital Platformu Ödülü: TRT Tabii Platformu

En İyi Çıkış Yapan Medya Kuruluşu Ödülü: Ekol Tv Ankara Temsilcisi Levent Eke

Yılın İnternet Haber Sitesi Ödülü: Haberler.com & Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur

Yılın Yerel Haber Sitesi Ödülü: Haber Ankara İmtiyaz Sahibi Serhat Karaman

Yılın Spor Muhabiri Ödülü: Spor Programcısı Mert Dokuzoğlu

Medya Ankara'nın Düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Başkente Değer Ödülü: 2024 Paris Olimpiyatları Havalı Tabanca İkincisi Şevval İlayda Tarhan

Başkente Değer Ödülü: 2024 Paris Olimpiyatları Güreş Üçüncüsü Taha Akgül

Yılın Spor Kulübü Ödülü: Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur

Ticari Alan ve Konut Projeleri Başarı Ödülü: TR İnvest Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gökay

Lojistik Sektörü Başarı Ödülü: DN Deniz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük

Yenilikçi ve İnovatif Girişimcilik Ödülü: Ankara Otomat Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kıdıman

Yılın Hayırsever İş İnsanı Ödülü: Ortotek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Düger

Başkente Değer Ödülü: Aknera Yatırım & İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Börekci

Yapı Denetim Sektörü Başarı Ödülü: Rota Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Mahbup Torun

Konut Sektörü Başarı Ödülü: Can Duran İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Can

Uluslararası Başarı Ödülü: Kara Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Karamemiş

İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörü Başarı Ödülü: TİM OSGB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer

Ağız ve Diş Sağlığı Sektörü Başarı Ödülü: Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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