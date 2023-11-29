Marmaris'teki Anaokulu Öğrencileri Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki özel bir anaokulunun minik öğrencileri, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, hayvanlara mama, battaniye, eski gazete, kedi kumu gibi bağışlarda bulundu. Minik öğrencilere hayvanlar hakkında bilgi verildi ve hayvan sevgisi aşılandı.

Özel bir anaokulunun minik öğrencileri Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, küçük dostlarına mama, battaniye, eski gazete, kedi kumu bağışında bulundu.

240 köpeğin yanı sıra 50 kadar kedinin de tedavi için bulunduğu Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sık sık minik öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Özel Oyun Evim Anaokulu'nun 40 öğrencisi de öğretmenleri ve bazı velilerle birlikte merkezi ziyaret etti.

Merkezin yavru bölümü, yetişkinler bölümü gibi çeşitli bölümlerini gezen minik öğrencilere Merkez görevlileri tarafından hayvanlar hakkında bilgi verildi. Öğrenciler minik dostları için hediyeler de getirdi. Mama, battaniye, eski gazete, kedi kumu gibi bağışlarda bulunan minikler hayvanlara yakın ilgi gösterdi.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen kreş görevlisi, hayvanlarla kurulan bağın çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynadığını ifade etti.