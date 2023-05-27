Köpeğin Kurtarılması Sırasında İtfaiye Eriyle Yaşadığı Sevgi Gösterisi İçleri Isıttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen köpeğin, kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erini görünce sergilediği sevgi gösterisi görenlerin içini ısıttı.

Olay, Konacık Mahallesi Timurhan Caddesi Ardınç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir su kuyusuna köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, talihsiz köpeği, kuyudan çıkarmaya çalıştı. Köpeği kendi imkanları ile kuyudan çıkaramayan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla kuyuya indi. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erini gören köpeğin sergilediği sevgi gösterisi ise görenlerin içini ısıttı. Kuyuya inen itfaiye eri köpeği kucağına alarak yukarı çıkardı. Kısa sürede kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. - MUĞLA