Kayseri'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde 986 kişi sorgulandı
Kayseri'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde 986 kişi ve 208 araç sorgulandı. Ayrıca 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ve 9 metruk bina kontrol edildi.
Kayseri'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde 986 kişi sorgulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı.
Uygulamalarda 986 kişi ve 208 araç sorgulanırken, 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park, 9 metruk bina kontrol edildi.
Kaynak: AA / Yaşam