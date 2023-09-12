Kayseri'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde 986 kişi sorgulandı

Kayseri'de çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde 986 kişi ve 208 araç sorgulandı. Ayrıca 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ve 9 metruk bina kontrol edildi.