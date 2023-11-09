Eskişehir'de Alzheimer Hastası Kayıp Şahıs Bulundu

Eskişehir'de evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 74 yaşındaki alzheimer hastası, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 74 yaşındaki alzheimer hastası, jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçesi Alpagut Mahallesi'nde ikamet eden M.C. isimli şahıs, Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek alzheimer hastası olan babası H.C.'nin (74) evde olmadığını fark ettiğini, mahalle ve çevrede yaptıkları tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadıklarını belirtti. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Jandarma İz Takip Köpekleri ve bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Arazide ve dron ile havadan yapılan arama neticesinde 74 yaşındaki kayıp şahıs, evinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumu iyi olan H.C., ailesine teslim edildi. - ESKİŞEHİR