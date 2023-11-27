Bitlis'te vatandaşlar çatı onarımlarıyla kışa hazırlanıyor

Kış aylarının sert geçtiği Bitlis'te çatı onarımları devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde vatandaşlar çatılarını onararak kışa hazırlık yapıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde ise vatandaşlar bu zorlu kış aylarında rahat edebilmek için evlerinin çatılarını bir yandan onarıyor bir yandan da yeniden çatılar yapıyor. El birliğiyle yaptıkları çatıları özenle dizen vatandaşlar, çatıların uçmaması için de ayrıca tellerle sabitliyorlar. Zorlu kış şartlarını geçireceklerini söyleyen vatandaşlar, karın yavaş yavaş dağları beyazlatmasıyla kış hazırlıklarına devam ettiklerini kaydetti.

Kış aylarının çetin geçtiği söyleyen Enes Tarlan, "Kış aylarına sayılı günler kaldı. Bizler de evlerimizin çatılarını onardık. Maksadımız kışın mağdur olmamak. Zira Bitlis'in kışı çok soğuk oluyor ve bizlerde çatılarımızı onarıp bir nebzede olsa soğuktan korunmak istedik. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.