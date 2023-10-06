Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 14 kişi yaralandı
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Yaşam Haberleri
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğrenci taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı ve 14 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yenikent Mahallesi'ndeki kavşakta C.İ'nin kullandığı 09 AKC 654 plakalı servis minibüsü ile M.T'nin kullandığı 09 P 6310 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Yaşam