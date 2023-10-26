Aydın'da 10 Ayda 7 Bin 887 Asansör Kontrol Edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi tarafından 2023 yılının 10 aylık döneminde 7 bin 887 asansörün kontrolü yapıldı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de 2020-23 yılları arasında Efeler Belediyesi tarafından ilçe genelindeki asansörlerin periyodik bakımlarının verileri paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre son 3 yılda 28 bin 999 asansörün kontrolü yapıldı. Konu ile ilgili Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Belediyemiz sınırları içindeki asansörlerin periyodik kontrolleri diğer belediyelerde olduğu gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon) tarafından yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılmaktadır. Bu kontroller Belediyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜRKAK tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Önceki dönemde denetimleri yapan TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile belediyemizce yeni protokol ile anlaşılan denetim firması Akreditest arasında yetkinlik olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. İkisi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşudur. TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın denetim yaptığı 2017-2020 yılları arasında asansör sayısı 4 bin 500 civarında iken muayene sayıları 2017-2018 yılları arasında 945 kontrol, 2018-2019 yılları arasında bin 12 kontrol, 2019-2020 yılları arasında ise bin 25 kontrol yapılmıştır. Akreditest'in kontrol yaptığı 2020-2023 yılları arasında ise asansör sayısı 5 bin 500 civarına ulaşmıştır. Söz konusu şirketin muayene sayıları 2020 yılında Covid-19 tedbiri kapsamında dahi toplam kontrol sayısı 4 bin 211'i bulmuştur. Bu yılın ardından kontroller artış göstermiş ve 2021 yılında toplam 7 bin 959 kontrol, 2022 yılında 8 bin 942 kontrol, 2023 yılının 10 aylık döneminde 7 bin 887 kontrol yapılmıştır. Asansörler firma tarafından tekraren kontrol edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"2 defa kontrol edilmiştir"

Ayrıca geçtiğimiz akşam Aydın'ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör kazasının ardından yurdun asansörlerinin bakımlarına ilişkin yapılan açıklamanın devamında ise "Yukarıdaki verilerin gösterdiği üzere muayene sayıları çok düşük olduğu ve hiç kontrol yapılmayan asansörler olduğu için TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile olan önceki protokol belediyemizce feshedilmiştir. Kontrol sayıları binli rakamlarda iken protokol imzalanan yeni denetim firması Akreditest ile bu rakam 6-7 katına çıkmıştır. Bununla birlikte Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üzücü kazanın yaşandığı asansör, belediyemizce Akreditest firmasına 13 Temmuz 2023 ile 11 Eylül 2023 tarihlerinde 2 defa kontrol ettirilmiştir. Kontroller sonucunda hafif kusurlu (mavi etiket) olarak yurt idaresine ve bakım firmasına bildirilmiştir. Belediyemizin bu konunun üzerinde titizlikle durduğu, denetimlere ne denli önem verdiği verilerle ortadadır. Denetim firmasının ve belediyemizin yükümlülüğü yönetmelikler uyarınca burada sona ermektedir. Denetimlerle ilgili aksaklık söz konusu değildir. Yurt idaresinin anlaşmalı olduğu bakım firması ayrı bir şirket olup belediyemizle hiçbir bağı yoktur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN