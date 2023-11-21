Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonları Çamura Saplandı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonları belirlenen güzergahın uzak olmasını bahane ederek ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığı mahalle arasından şantiye alanına gidince çamura saplandı. Mahalle sakinler ile kamyon şoförleri karşı karşıya gelince olaya jandarma müdahale etti. Şoförlere ceza kesilirken, çamura saplanan kamyonlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi Türkköşe Mevkiinde bir şantiye alanına giden hafriyat kamyonu şoförleri ile mahalleli arasında uzun süredir devam eden gerginlik dün akşam yaşanan olaylar sonrasında daha da kızıştı. Mahallede bulunan sokaklardaki yol durumunun uygun olmamasından dolayı hafriyat kamyonlarına mecburi yön olarak ayrı bir güzergah açıldı. Açılan güzergahın daha uzak olduğunu belirten kamyon şoförleri ısrarla mahalle arasından gitmeye devam edince olanlar oldu. Dün akşam saatlerinde kamyonların geçişi esnasında yolda oluşan göçmeler nedeniyle kamyonlar batarak yolda kaldı. Yolda kalan kamyonların şoförleri ile mahalle sakinleri karşı karşıya gelince ortalık kızıştı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Hem mahalle sakinlerine hem de jandarma ekiplerine yakalanan sürücülere ceza yazıldı. Kurallara uymayan kamyon şoförlerine isyan eden mahalleli yetkililerden yardım istedi.

Batan araçları çekici yerine ekskavatör çıkartmaya çalıştılar

Yolda kalan hafriyat kamyonlarını çıkartmaya çalışan sürücüler olay yerine çağırdıkları iş makineleri ile önce bozdukları yolu düzeltti daha sonra yollarına devam etmek istedi. Ancak yolun düzeltilmesine rağmen kamyonlar yine battıkları yerde çıkamayınca olay yerine çekici çağırmak yerine iş makineleri ile kamyonları dorse kısmından çekerek kurtardılar. Yapılan ilginç kurtarma çalışmasında zaman zaman hidrolik sisteminin devreye girmesiyle dorse kendiliğinden açıldı. Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.

"Tabelalara rağmen giriyorlar, vatandaşın üzerine yürümüşler"

Yaşananlar ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Celal Karataş, "Burada 4 adet tabela var ama tabelaya rağmen buradan gitmeye çalışıyorlar. Onlara yol verildi ama özellikle buradan geliyorlar yasak olmasına rağmen jandarma tabela koydu ama burası kısa diye buradan geliyorlar. Burada grayder devrildi ve kamyonlar battı görüyorsunuz. Bizim çocuklarımız okula gidiyor buradan tedirgin oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tayakadın Mahalle Muhtarı Solmaz Bozdemir yaşanan gerginlik ile ilgili, "Burası Türkköşe mevkii yapılan çalışmadan dolayı kamyonlar mahalle içerisindeki yoldan geçiyor. Burası stabilize yol belediyemiz sürekli düzeltiyor yapıyor ama bu kamyonlar bozuyor ve burayı kullanmakta ısrar ediyor. Biz yollara tabela koydurduk ama buna bile aldırış etmiyorlar. Bugün kamyonlar yolda kaldı burası rezalet içerisinde kaldı. Vatandaş bir yere gidemiyor ne araçlar geçebiliyor ne yürüyerek gidebiliyorlar. Bize söz verdiler ama hala kullanıyorlar yasak olmasına rağmen geçiyorlar. Burada vatandaşın üzerin yürümüşler bir de " şeklinde konuştu. - İSTANBUL