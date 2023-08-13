Antalya'da Aslan Balığı Avcılığı Yarışması Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, aslan balığı ile mücadeleye dikkat çekmek için 'Aslan Balığı Avcılığı Yarışması' düzenledi. Yarışmada 15 kilo aslan balığı yakalandı ve sahildeki insanlara ikram edildi. Aslan balıkları, Akdeniz'e ulaşmasıyla birlikte popülasyonu artmış istilacı türler arasında yer almaktadır. Yarışmada en büyük balığı tutan ekip ve en çok balık yakalayan takım ödüllendirildi.

Kızıldeniz'de ortaya çıkan, Süveyş Kanalı'nın açılması ile Akdeniz'e ulaşan aslan balıklarının popülasyonu, son yıllarda denizlerdeki ısınmanın da etkisiyle arttı. İstilacı türler arasında yer alan aslan balıkları Akdeniz'deki türler ile deniz ekosistemine zarar vermeye başlayınca; türle mücadele çalışması yapıldı. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nce bu yıl 3'üncü kez Konyaaltı Sahili'nde 'Aslan Balığı Avcılık Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya, tekne kaptanı, kovacı ve avcıdan oluşan 3'er kişilik 8 takımdan oluşan 24 kişi, katıldı. Denize açılan ve 4 saat boyunca avlanan takımlar, 15 kilo aslan balığı yakaladı.

MADALYALAR VERİLDİ

550 gram ağırlığındaki en büyük balığı, Tuncay Pelit, Aytunç Pelit ve Sabina Pelit'in oluşturduğu ekip tuttu. 12 aslan balığı yakalayan Hüseyin Ümit Aksoy, Ufuk Çelik ve Bülent Gürel'in takımı ise en çok balık yakalayan takım oldu. Etkinliğin ardından ilk 3'e giren ekiplere, kupa ve madalyaları verildi. Sadece yüzgeçleri zehirli olan aslan balıkları, daha sonra temizlenip, pişirilerek sahildekilere ikram edildi.

Denizin kirlenmesi ve istilacı türlerden arınması için çalışmalar yaptıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, "Ekolojik dengeyi korumak, istilacı türlerden dolayı önemli. Bu türler, yerel türlerimiz üzerinde baskı oluşturuyor. Bizler de bunun ekonomik değeri olduğunu göstermek istedik. O amaçla bu yarışmayı düzenliyoruz. Katılım da oldukça yüksek. Bu balığın tüketilmesini amaçlıyoruz. Bugün popülasyonu üzerinde büyük baskı oluşturduk" dedi.

?'YARIŞMA ÇOK GÜZELDİ'

Bülent Gürel, "Balık istilacı bir tür. Biz de elimizden geldiğince yakalamaya çalıştık. Diğer balıkların yuvalanmasını engelleyen bir balık. Eti lezzetli. Zamanla bunun popülasyonunu azaltarak denizlerimizi daha verimli hale getirebiliriz. Yarışma çok güzeldi, takım olarak 12 aslan balığı avladık" diye konuştu.