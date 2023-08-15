Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli çevresinde peyzaj çalışması yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Atatürk Heykeli çevresinde 9 bin 500 saksılı bitki ile peyzaj çalışması yaptı. Beypazarı serasında yetiştirilen bitkiler, alana renk kattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent tarihinin kalbi Ulus ve çevresini canlandırmak amacıyla yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ulus Atatürk Heykeli çevresinde 310 metrekarelik bir alanda Beypazarı serasında yetiştirilen 9 bin 500 saksılı bitki ile peyzaj çalışması yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte bakımlı ve temiz bir kent için Başkenti yeşil alanlarla süslemeye devam ediyor. Ulus Atatürk Heykeli çevresinde 310 metrekarelik bir alanda Beypazarı serasında yetiştirilen 9 bin 500 saksılı bitki ile peyzaj çalışması yapıldı. Bitkilerin merkez noktasına yerleştirilen ve led aydınlatma ile donatılan 9 metrekarelik ay-yıldız, Ulus'un kalbinde görsel bir şölen yaşatıyor.

Ulus Atatürk Heykeli çevresinde yapılan çalışmayı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Beypazarı'nda yetişen bitkilerimiz Ulus'u süslüyor. Atatürk Heykeli çevresinde yaptığımız peyzaj çalışması ile Ankara'nın kalbi ay-yıldıza büründü" dedi.

Peyzaj yapılan alan; lavanta, biberiye, taflan ve black diamond bitki çeşitleri ile rengarenk bir görünüme kavuştu. Beypazarı serasında üretilen tıbbi aromatik bitkiler ise alana kurulan bitki satış standında vatandaşlara satışa sunulacak.