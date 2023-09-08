Ankara'da Motosiklet Kazası: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Ankara'da motosiklet duvara çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet duvara çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 18: 30 sıralarında Sincan ilçesi Ferudun sokak üzerine meydana geldi. 34 FM 0058 plakalı motosiklet sürücü F.D. seyir halinde iken gidon hakimiyetini kaybetti ve bir binanın duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yararılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.