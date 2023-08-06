Adıyaman'da Fırat Nehri'nde boğulan genç hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Damlıca köyü yakınlarında Fırat Nehri'ne giren 22 yaşındaki Musa Kırgın, gözden kayboldu. AFAD, 112 Acil Servis ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonucunda Kırgın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.