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Adıyaman'da Fırat Nehri'nde boğulan genç hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Damlıca köyü yakınlarında Fırat Nehri'ne giren 22 yaşındaki Musa Kırgın, gözden kayboldu. AFAD, 112 Acil Servis ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sonucunda Kırgın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adıyaman'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Fırat Nehri'nin merkeze bağlı Damlıca köyü yakınlarındaki kıyısında suya giren Musa Kırgın (22), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği 1 saatlik arama sonucunda Kırgın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kırgın'ın cenazesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Yaşam

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fırat Nehri Adıyaman AFAD Yaşam Haberler

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