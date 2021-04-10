Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı
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Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

Geçtiğimiz günlerde yaralı halde Aydın Valiliği'nin bahçesinde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı.

Geçtiğimiz günlerde yaralı halde Aydın Valiliği'nin bahçesinde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı.

Aydın Valiliği personeli kurumun bahçesinde yaralı bir baykuş buldu. Uçamayan baykuşu koruma altına alan valilik personeli durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Gerekli tedavisinin yapılabilmesi için teslim alınan baykuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim edildi. Kanat yarası bulunan baykuş, fakülte hocalarının ve KANATGER topluluğu üyelerinin üstün gayretleri sonucu kısa sürede tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı. Eski sağlığına kavuşan baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden doğaya salınarak özgürlüğüne kavuşturuldu. - AYDIN

Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı halde devlete sığınan baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:44:11. #1.15#
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