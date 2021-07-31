Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
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Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler Şanlıurfalı itfaiye erlerinden duygulandıran hareket Osmaniye'deki orman yangınına destek için Şanlıurfa'dan gelen ekipler, alevlerden kaçan yavru kaplumbağaya su vererek hayata tutunmasını sağladı.

- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler

Şanlıurfalı itfaiye erlerinden duygulandıran hareket

OSMANİYE - Osmaniye'deki orman yangınına destek için Şanlıurfa'dan gelen ekipler, alevlerden kaçan yavru kaplumbağaya su vererek hayata tutunmasını sağladı.

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarıyla mücadele sürürken Osmaniye'den tebessüm ettiren bir görüntü geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, lokasyon olarak Şanlıurfa'ya en yakın olan Osmaniye'deki yangına destek olmak için yangın bölgesine geldi. Sahada yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekip, alevlerden kaçan bir kaplumbağa yavrusunu fark edince, itfaiye aracını durdurdu. İtfaiye erleri, sıcaktan etkilenen ve bitkin düşen yavru kaplumbağaya su vererek hayata tutunmasını sağladı.

Cep telefonu kamerasına yansıya görüntüler, takdir topladı.

Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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