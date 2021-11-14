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Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı Bursa'nın İznik ilçesinde bir apartmanda yangın meydana geldi.

İZNİK, BURSA (İHA) - Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir apartmanda yangın meydana geldi. İtfaiyenin anında müdahalesi ile apartmanda mahsur kalanlar kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay 16.30'da İznik Kemalpaşa mahallesi iskele sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. 2.katında bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın sonucu aile canını zor kurtardı ambulanslara sevk edildi. Dumanların Yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 3.katta mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri merdivenler ile balkondan tahliye etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlattı. Dumanlardan etkilenen aileler ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

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