Yanan kabuklar korkuttu

Yanan kabuklar korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında kavak ağacının kabukları alev aldı.

02.10.2019 18:23
Yanan kabuklar korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında kavak ağacının kabukları alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu imam Hatip Lisesi yanında bulunan boş arazide kavak ağacının kabuklarını soyulduğu alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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