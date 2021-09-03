Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı
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Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı

Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Muğla'da, yangının hemen ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Muğla'da, yangının hemen ardından yaralar sarılmaya başlandı. Yanan alanlarda hasar tespit çalışmalarının ardından kesim çalışmalarına geçildi.

Yangının ilk çıktığı İçmeler Mahallesinde Orman Genel Müdürlüğü İçmeler bölgesinde yanan sahalar için çıktığı ihale sonrası sahada kesim çalışmasına başladı. Sabah erken saatlerde başlayan kesim çalışmalarında günlük 150-200 ağaç kesimi yapılarak istifleniyor.

Marmaris İçmeler Mahallesi Pamucak mevkiindeki yanan ormanlık alanda başlayan kesim çalışmalarının ilk yağmurlara kadar tamamlanarak fidan dikimine hazır hale getirilmesi için kesim ekipleri günlük 15 saat kesim gerçekleştiriyor.

Marmaris bölgesinde İçmeler Pamucak mevkii dışında Osmaniye ve Bayır Mahallelerinde de kesimler başladı. Adana, Hatay ve Osmaniye illerinden gelem kesim ekipleri kış sezonu boyunca bölgede yanan sahalardaki ağaçların kesimini yapacak.

İçmeler Pamucak mevkiinde kesim çalışmalarını Bayır-Bucak Türkmenleri gerçekleştiriyor. Ekip başı Ömer Kazali, gece gündüz demeden en kısa zamanda kesimi bitirip alanın fidan dikimi için hazır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Kazali, "Biz ekip olarak Bayır-Bucak Türkmen'iyiz. Hatay'dan geldik. Buraya büyük destek vermeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi "yeşillendireceğiz burayı" dedi. Biz de o sebeple geldik. Acil ediyoruz, gece gündüz demiyoruz. Karanlığa kadar çalışıyoruz. Şu an burada iki ekip çalışıyoruz. Bir ekip daha geliyor. Allah'ın izniyle yeşillendirmek için ilk yağmur olmadan fidanları dikmeye başlasınlar. Bir an evvel yeşillensin. Yazık, cenneti cehenneme çevirmişler. Sabah namazımızı kıldık mı karanlıkta çalışmaya başlıyoruz. Akşam karanlığa kadar. Günlük 150-200 ağaç kesiyoruz" dedi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı
Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı
Yanan alanlarda kesim çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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