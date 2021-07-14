Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi
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Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Kültür Sanat

Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz temalı fotoğraf sergileri açıldı.

Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi

YALOVA - Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz temalı fotoğraf sergileri açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cevdet Aydın Parkı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Açılışta Vali Yardımcısı Ercan Çiçek'in imzasının ardından anı defterini vatandaşlara açıldı.

Ardından Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılış kurdelesini Vali Yardımcısı Çiçek'in yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan kesti

Sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Yalova ve Türkiye genelinde çekilmiş 60 fotoğraf yer alıyor.

Sergi 16 Temmuz Cuma gününe kadar açık kalacak.

Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Yalova'da 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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