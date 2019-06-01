Yabancı fonlar kırılgan Türkiye piyasasında hangi kriterlere göre yatırım yapıyor?

Türkiye'nin kırılgan ekonomik yapısı içinde bazı yabancı fonlar gazlı içecek firmalarından otomobil üreticilerine ve bankalara kadar pek çok sektöre yatırım yapıyor.

Birçok uluslararası yatırımcı ve makro odaklı sermaye yöneticisi, değeri düşen Türk Lirası, yüksek enflasyon ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerilen ilişkiler nedeniyle Türkiye piyasalarından çekilmeyi tercih etse de bu durum bazı yatırımcılar için bir fırsat niteliğinde görülüyor. Peki yabancı fonlar satın alımlarını hangi kriterlere göre belirliyor? Euronews.com'da Görüntüle