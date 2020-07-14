Xiaomi mi Band 5 Türkiye'ye Gelmeyebilir Xiaomi uygun fiyatlı ve uzun batarya ömrüne sahip akıllı bileklik modelleri ile dikkatleri çekiyor. Şirketin

Xiaomi uygun fiyatlı ve uzun batarya ömrüne sahip akıllı bileklik modelleri ile dikkatleri çekiyor. Şirketin yeni nesil akıllı bileklik modeli mi Band 5, selefine nazaran pek çok yenilik ve iyileştirme ile birlikte kutusundan çıkıyor olsa da yeni modelin sunduğu bu özelliklerden tüm tüketiciler faydalanamayabilir. Peki Xiaomi mi Band 5 ülkemizde satışa sunulacak mı?

Xiaomi mi Band 5 Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi 15 Temmuz 2020 tarihinde, yani yarın, düzenleyeceği yeni bir etkinlik ile birlikte bazı yeni ürünlerinin küresel varyantlarını duyuracak. Bu noktada ortaya atılan sızıntılara göre Çin dışındaki bölgelerde mi Band 5 modelinin tanıtılmayacağı, bu bölgelerde mi Smart Band 5 modelinin satışa sunulacağı iddia ediliyor.

Temel olarak bu iki modelin oldukça benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor olsa da, bazı özelliklerin kırpılacağı belirtiliyor. Bunların arasında pek çok kullanıcı tarafından heyecanla beklenen NFC de yer alıyor. Yani küresel varyant için satışa sunulması beklenen mi Smart Band 5, mi Band 5 modelinin aksine NFC özelliğine sahip olmayacak. Öte taraftan diğer noktalarda farklılıkların olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu arada mi Smart Band 5 modelinin Avrupa fiyatının yaklaşık 30 euro dolaylarında olacağı söyleniyor. Bu da ülkemiz kuru ile yaklaşık 235 TL yapıyor. Tabii burada bazı vergilendirme farklılıkların bulunduğunu, bu model için uygun konumlandırmanın 299 TL olabileceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu sızıntılar ve iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı bilekliklerde NFC olmazsa olmaz bir özellik mi yoksa pek gerekli değil mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir