Winterskin Filmi

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Karlı vahşi doğada vurulan ve sığınmak için çaresiz kalan Billy Cavanagh, kana susamış derisiz bir yaratık tarafından takip edildiğinden habersiz, çılgın yaşlı bayan Agnes tarafından içeri alınır. Yönetmen: Charlie Steeds Senaryo: Charlie Steeds Oyuncular: David Lenik, Rowena Bentley, Barrington De La Roche, John Lomas, Kate Davies-Speak, Dylan Curtis, Harrison Nash, Peter Cosgrove, Swainley Whipps Eden-Entwistle, Daniel McKee, Richard D. Myers Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Winterskin Yapımcı Firma: Vişne Production Yapım Yılı: 2018 Yapım Ülkesi: İngiltere Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 84 dk. Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 16.04.2021 Winterskin Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com