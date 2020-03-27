Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'taki En İyi Anları Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Zaha, ilk kez 12 yaşında kapısından girdiğ ve profesyonel kariyerinin neredeyse tamamında geçirdiği Crystal Palace'ın en önemli oyuncularından birine evrildi. Kimilerine göre Londra ekibinin tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak görülen Zaha, yıllar boyunca kalitesi ve golleriyle takımına Championship ve Premier Lig'de önemli katkı sağladı.

Fildişi Sahili oyuncusu Wilfried Zaha, ilk kez 12 yaşında kapısından girdiğ ve profesyonel kariyerinin neredeyse tamamında geçirdiği Crystal Palace'ın en önemli oyuncularından birine evrildi. Kimilerine göre Londra ekibinin tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak görülen Zaha, yıllar boyunca kalitesi ve golleriyle takımına Championship ve Premier Lig'de önemli katkı sağladı. Kaynak: Dugout