Washington Büyükelçisi Kılıç'tan David Ignatius'a yanıt Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan yazısına yanıt verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan yazısına yanıt verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'yi radikalleşmekle suçlayan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri "İslam dünyasında yükselen ılımlı sesler" olarak vurguladığı 4 Eylül tarihli "Trump Erdoğan'ın Türkiye'sini neden destekliyor?" yazısına yanıt geldi. Kılıç, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı yazısında, David Ignatius'ın temelsiz, iddialarla Türkiye'nin terörle mücadelesini, NATO ittifakına ve bölge güvenliğine sağladığı katkıyı görmezden geldiğini vurguladı. Kılıç, Ignatius'un Türkiye'yi "radikalleşmeyi körüklediğine" dair iddialarına ise "Bu yanlış ve yanıltıcıdır. Kendi şiddet yanlısı emellerini gerçekleştirmek için İslam'ı suistimal edenleri kınadık ve onlara karşı sert adımlar attık. DEAŞ'ı ve El Nusra'yı terör örgütü ilan eden ilk ülkelerden biri olduk" dedi.

Kılıç, David Ignatius'un Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri "İslam dünyasında yükselen ılımlı sesler" olarak tanımlamasına yönelik de "Ignatius, söz de ılımlaşmayı teşvik edenleri överken, aynı insanlar İslam dünyasında gerçek anlamda ılımlı seslerden biri olan Cemal Kaşıkçı'yı katletti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Cerablus, El-Bab ve Dabık'ta 4 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğine işaret ederken, ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliğinin son zamanlardaki bir raporunda Türkiye'nin operasyonlarının DEAŞ'ın terörist, para ve erzak kaçırma faaliyetlerini ciddi ölçüde etkilediğini belirten Kılıç, "Türkiye'nin bu zor zamanlarda bir NATO ortağı olarak kollektif güvenliğe yönelik tehditlere karşı ön cephede duracağını ve birileri de ABD'ye her etnik kökenden 40 bin Türk vatandaşını öldüren PKK terör örgütünün Suriye koluna siyasi, ekonomik ve askeri desteğini durdurmakla Türkiye'ye verdiği değeri ispat etmesini söylesin" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA