Volvo Cars blockchain teknoloji şirketi Circulor'a yatırım yaptı
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Volvo Cars blockchain teknoloji şirketi Circulor'a yatırım yaptı

Volvo Cars, şirketin risk sermayesi yatırım kolu olan Volvo Cars Tech Fund (Volvo Cars Teknoloji Fonu) aracılığıyla blockchain teknoloji şirketi Circulor’a yatırım yaptı.

Volvo Cars blockchain teknoloji şirketi Circulor'a yatırım yaptı
10.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:44

Volvo Cars, şirketin risk sermayesi yatırım kolu olan Volvo Cars Tech Fund (Volvo Cars Teknoloji Fonu) aracılığıyla blockchain teknoloji şirketi Circulor'a yatırım yaptı.

Volvo Cars ve Circulor, blockchain teknolojisi kullanarak elektrikli otomobillerin pillerinde kullanılan kobaltın izlenebilirliğini artırmak için son yıllarda birlikte çalışıyor.

Circulor'un blockchain teknolojisi bugün Volvo Cars pil tedarik zincirinde kullanılıyor ve Volvo Cars'ın ilk tam elektrikli otomobili XC40 Recharge P8'de kullanılan kobaltın yüzde 100 izlenebilirliğini sağlıyor. XC40 Recharge P8'in üretimi bu yılın sonlarında doğru Belçika'daki Gent fabrikasında başlayacak.

Volvo Cars tarafından Circulor'a yapılan yatırım, her iki şirketin odaklarını kobaltın ötesine genişletmesine izin veriyor; örneğin elektrikli Volvo'ların pil paketinde izolasyon malzemesi olarak kullanılan bir mineral olan mikanın izlenebilirliğini artırmak gibi.

Volvo Cars ve Circulor, aralarındaki blokchain teknolojisi işbirliğini, CO2 ayakizlerinin izlenmesi ve azaltılması gibi başka alanlara genişletme olanağını araştırıyor. Bu işbirliği ayrıca Circulor'un otomotiv ve diğer endüstriler için etik kaynak sağlama ve standartlar belirleme potansiyeline yardımcı oluyor.

Volvo Cars Tech Fund'un (Volvo Cars Teknoloji Fonu) bu yatırımı, Circulor'un finansman turunun bir parçası. Circulor, bu turun ardından üç ayrı yatırımcıdan daha yatırım aldı: SYSTEMIQ, Total Carbon Neutrality Ventures ve Plug and Play.

Volvo Cars Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı (CPO) Martina Buchhauser, "Hammaddelerimiz için etik bir tedarik zincirine bağlıyız ve Circulor ile ortaklığımız bu konuda önemli bir role sahip" dedi. "Circulor'un gelişimini destekleyerek operasyonlarımızda blockchain teknolojisinin kullanımını artırabilir ve daha sürdürülebilir bir iş modeline katkıda bulunabiliriz."

Volvo Cars, tedarik zincirine blockchain teknolojisi uygulayarak pillerinde kullanılan kobaltın küresel izlenebilirliğini sağlayan ilk otomobil üreticisiydi. Circulor tarafından geliştirilen teknoloji, Volvo Cars'ın pil tedarikçileri CATL ve LG Chem ile birlikte uygulanıyor.

CATL ve LG Chem, küresel otomotiv endüstrisine lityum iyon pil tedarik eden, uzun ve başarılı bir geçmişe ve performansa sahip önemli pil üreticileri. Her iki firma da teknoloji liderliği, sorumlu tedarik zinciri, karbon emisyonlarının azaltılması ve rekabetçi maliyet modelleri açısından Volvo Cars'ın katı kaynak kurallarına uygun çalışıyorlar.

Volvo Cars, CATL ve LG Chem arasındaki anlaşmalar, XC40 Recharge P8 de dahil olmak üzere önümüzdeki on yıl için yeni nesil Volvo ve Polestar modellerinin pil tedariğini kapsıyor.

2018'de kurulan Volvo Cars Tech Fund (Volvo Cars Teknoloji Fonu), dünya çapında yüksek potansiyelli teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Fon, yatırımlarını yapay zeka, elektrifikasyon, otonom sürüş ve dijital hareketlilik gibi otomobil endüstrisini dönüştüren stratejik teknoloji trendlerine odaklıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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