Haberler » Spor » Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Spor

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: BeylikdüzüHakemler: Mehmet Gül, Akif AltınBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Zekiye Ünal, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu, Sedef Öğüt)Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge,...

23.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:06
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Mehmet Gül, Akif Altın

Beylikdüzü İhtisas: Tuğçe Atıcı, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Zekiye Ünal, Buse Kaygısız, İklimya Demir, Dilara Elmacıoğlu, Sedef Öğüt)

: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Fatma Beyaz)

Setler: 14-25, 18-25, 12-25

Süre: 61 dakika (19, 24, 18)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.