Vietnam'da dış cephesi, havuzu ve odaları 24 ayar altınla kaplı 5 yıldızlı otel hizmete girdi
Vietnam'da yeni açılan 5 yıldızlı bir otel, koronavirüs sürecinde durma noktasına gelen turizm sektörü sonrası olası müşterilerini cezbetmek amacıyla "altın kaplamalı oda aksesuarları" ile hizmet vermeye başladı.
03.07.2020 20:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:47
Vietnam'da yeni açılan 5 yıldızlı bir otel, koronavirüs sürecinde durma noktasına gelen turizm sektörü sonrası olası müşterilerini cezbetmek amacıyla "altın kaplamalı oda aksesuarları" ile hizmet vermeye başladı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com