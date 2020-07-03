Vietnam'da dış cephesi, havuzu ve odaları 24 ayar altınla kaplı 5 yıldızlı otel hizmete girdi Vietnam'da yeni açılan 5 yıldızlı bir otel, koronavirüs sürecinde durma noktasına gelen turizm sektörü sonrası olası müşterilerini cezbetmek amacıyla "altın kaplamalı oda aksesuarları" ile hizmet vermeye başladı.

Vietnam'da yeni açılan 5 yıldızlı bir otel, koronavirüs sürecinde durma noktasına gelen turizm sektörü sonrası olası müşterilerini cezbetmek amacıyla "altın kaplamalı oda aksesuarları" ile hizmet vermeye başladı.View on euronews Kaynak: Euronews.com