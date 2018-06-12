Vergi İndirimleri ve İstisnaları Tebliği Hayata Geçti

Maliye Bakanlığı, vergi indirimleri ve istisnaları getiren dört tebliği hayata geçirdi. İşte yürürlüğe giren düzenlemeler:

BİN 15 TL KREŞ DESTEĞİ

Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası uygulamasının esasları düzenlendi. Buna göre, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce işyerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacak. İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurum- lar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamında olacak. Dışarıdan kreş hizmeti alan işverenler, her çocuk için asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50'sini (bin 14 lira 75 kuruş) aşmamak üzere bu istisnadan yararlanabilecek. Aşılırsa, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecek.

10 BİN TL ARAÇ TEŞVİĞİ

16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacak. Alınacak aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin, 80 bin lirayı aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanacak.

​ASGARi ÜCRET DÜŞMEYECEK

2 yıldır asgari ücretin yıl başında belirlenen net tutarın altına düşmemesi için geçici olarak uygulanan ilave asgari geçim indirimi uygulamasının kalıcı olmasına ilişkin hüküm de Maliye'nin tebliğinde yer aldı. Düzenlemeyle net asgari ücret bu yıl bin 603 liranın altına düşmeyecek.

ÇATIDA ELEKTRİK ÜRETENE MUAFİYET

Konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar 'vergiden muaf esnaf' kabul edilecek. Muaflıktan yararlanmak için üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak.