Venus'ün Yeni Gözdesi Z20

İLGİLİ HABER Samsung Galaxy S9 Ön İnceleme

Fuarda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Global rakiplerimiz arasında çok yeniyiz ama 4 yılda makul fiyat, teknoloji ve tasarımımızla Türkiye'nin en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası olduk" dedi.

Venus serisi telefonlarla çıtayı her geçen gün yükselttiklerini belirten Turan Erdoğan "Akıllı telefon üretim sürecimizde ilk günden beri yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Z serisi de bu mantıkla ortaya çıktı. Müşterilerimizin bizden beklentisini, ihtiyacını analiz ederek ürünlerimizi geliştirdik. Geçtiğimiz yıl yine burada tanıttığımız Z serisinin ilk telefonu Z10'dan sonra bugün Z20'yi ilk defa gösteriyoruz. Z20 yazılımı, donanımı ve arkasındaki Ar-Ge gücü ile sınıfındaki en gelişmiş akıllı cihaz. Bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılayan Z20 özellikle fotoğraf ve "selfie" çekmeyi sevenlerin vazgeçemeyeceği bir telefon olacak. Üstelik fiyat/performans olarak da rakiplerini geride bırakacak," dedi.

"Türkiye yerli telefonla konuşsun diye üretiyoruz"



Türkiye'nin mobil iletişim datalarına değinen Erdoğan, "Türkiye genç ve dinamik nüfusu sayesinde dünyada mobil iletişimi en çok kullanan ülkelerden biri haline geldi. BTK'nın 2017 3. çeyrek verilerine göre, toplam 77 milyon 882 bin 845 mobil aboneyle mobil trafik hacmi 68,9 milyar dakikaya ulaştı. Türkiye, Avrupa'da mobil telefonla en çok konuşan ülke olarak ilk sırada yer alıyor. Cepten internet kullanım rakamlarına baktığımızda ise abonelerin %10'unun aylık 8 GB'ın üzerinde data kullanıyor. Vestel olarak temennimiz; milletimiz yerli telefon kullansın, iletişimini bu toprakların gururu ürünlerle sürdürsün. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2007-2017 arasında ithal edilen telefon sayısı 142,4 milyona ulaşırken, ödenen tutar ise 23 milyar 708 milyon 146 bin dolar oldu. Dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojide yerli alternatifler yaratmak adına Venus'ün önemi hem Vestel için hem de ülke ekonomisi için çok büyük..."

İLGİLİ HABER Huawei'den yeni tabletler, fazlasıVenus'ün ihracatı artıyor



Venus ihracatına 2015'te başladıklarını belirten Turan Erdoğan, "Kendi sektörümüzde 20 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olarak Türkiye'nin ihracat hacmine Vestel markasıyla büyük katkı sağlıyoruz. Venus'ün ihracatı da 2016'dan bu yana artarak devam ediyor. Yakın coğrafyamızdaki 8 ülkeye akıllı telefon ihracatına başladık. Henüz yolun başındayız ancak Vestel olarak diğer ürünlerde olduğu gibi akıllı telefon ihracatımızı da giderek artıracağız. Ayrıca yurt dışı operatörlerle iş birlikleri yaparak ihracat hacmimizi artırmaya çalışıyoruz" dedi.

İLGİLİ HABER Lifecell Ventures ile yeni dönemFotoğrafın ustası Venus Z20

Fotoğraf konusunda bir usta olan Venus Z20, 16 MP+5MP arka ve 8 MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede fotoğraflar vadediyor. Çift kamera sistemi, portre modunda çekilen fotoğraflarda arka planı bulanıklaştırarak objeyi daha keskin efektle ön plana çıkarıyor. Hareketli objelere otomatik odaklanma özelliği Pdaf ile anı yakalayan Z20, 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde saniyede 120 kare 1080p HD video kaydı yapabiliyor. Ayrıca inceltilmiş ekran çerçevesi ile genişletilmiş bir görüş alanı sunuyor. 18: 9, Full HD+ IPS, 5.65 inç 1080x2160 çözünürlüklü ekranı ile kusursuz bir kullanım deneyimi sağlıyor. 2.2GHz 8 çekirdekli Qualcomm işlemci, 4GB belleği olan Z20, Android'in en son versiyonu olan Oreo işletim sistemine sahip. Metal çerçevesi ve Corning Gorilla Glass arka cam yüzeyi ile gözalıcı şıklıktaki, inci siyahı, sedef mavisi, altın sarısı renk alternatiflerini sunuyor. Venus Z20'nin diğer özellikleri ise iç ve dış mekanlarda daha yüksek doğrulukta konum belirlemeyi sağlayan IZAT GPS teknolojisi, dahili FM radyo, hızlı şarj, parmak izi okuyucu. Venus Z20, Nisan ayında 2099 TL'den satışa sunulacak.