Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı
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Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı

30.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:12
Venezuela'da doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonda patlama: 45 yaralı

Venezuela'nın Monagas eyaletinde içinde doğal gaz bulunan tüpleri taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı.

Venezuela'nın Monagas eyaletinde içinde doğal gaz bulunan tüpleri taşıyan bir kamyonda meydana gelen patlamada 45 kişi yaralandı.

Yerel basından çıkan habere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Monagas eyaletine bağlı Piar kasabasında, doğal gaz tüpleri taşıyan kamyonun kasasında patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan 45 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, 2 tüpün alev almasının ardından kamyonun kasasındaki yaklaşık 150 tüpün havaya uçtuğunu bildirdi.

Öte yandan patlamanın etkisiyle çevredeki ev, iş yerleri ile park halindeki araçların camları kırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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