Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor
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Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Van'da 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş, arama çalışmaları kapsamında keşif için Van Gölü'ne getirildi.

Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor
07.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:48

Van'da 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş, arama çalışmaları kapsamında keşif için Van Gölü'ne getirildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Van Gölü yüzeyinde, hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla kaybolan tekneyi arama çalışması yürütüyor.

Tekneyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamda "nitelikli göçmen kaçakçılığı" ve "çok sayıda insanın bilinçli taksirle ölümüne neden olmak" suçlarından tutuklanan Akbaş, arama çalışmaları kapsamında keşif için Van Gölü'ne getirildi. Akbaş, ekiplerin nezaretinde tekneyle çalışmaların yürütüldüğü bölgeye götürüldü.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 11 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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