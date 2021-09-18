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Van'da uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da uyuşturucuya geçit yok

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şahsın üzerinde 427 gram eroin ile 34 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şahsın üzerinde 427 gram eroin ile 34 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Müdürlüğümüz Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van'dan Ankara iline gitmek üzere havalimanına gelen İran Vatandaşı (R.A) isimli şahsın giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında; Vücuduna gizlenmiş 47 adet şeffaf poşete sarılmış kapsüller halinde 427 gram eroin maddesi ve bir adet beyaz poşete sarılı halde 34,09 gram Afyon Sakızı olmak üzere toplam 461,09 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak (R.A) isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştır" denildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN

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