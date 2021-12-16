Van'da sokak ve yaban hayvanları için farklı noktalara yem bırakıldı

ERCİŞ, VAN (AA) - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve belediye personeli, sokak ve yaban hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yem bıraktı.

İlçe belediyesi olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mehmetbeyoğlu ve belediye çalışanları, yem doldurdukları kağıt pet bardakları ağaçların dallarına astı, göçmen kuşlar için de Van Gölü sahilinin farklı noktalarına yem dağıttı.

Mehmetbeyoğlu, kentin göçmen kuşların önemli göç destinasyonlarından biri olduğunu ve birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Göç edemeyen ya da güçten düşmüş kuşlar için çalışma yürüttüklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Erciş belediyesi olarak doğa dostlarımızla, canlarımızla bir arada olup onların her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu gün bulunduğumuz sahada belediyede çalışan personellerimizle birlikte gerek kanatlı hayvanlarımız için gerekse sokak canlarımız için yem, mama, buğday ve beslenebilecekleri yiyecekler bıraktık. Bundan sonraki süreçte Erciş Belediyesi olarak yaşamdaki bütün varlıklarla birlikte bir arada yaşadığımızın ve aynı doğayı paylaştığımızın farkında olarak bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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