Van'da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildi
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Van'da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildi

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Van'daki yurda yerleştirilen, 3'ü çocuk 143 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Van'da karantina süresi dolan 143 kişi, evlerine gönderildi
18.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:26

SUUDİ Arabistan'dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirildikten sonra Van'daki yurda yerleştirilen, 3'ü çocuk 143 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı.Suudi Arabistan'dan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen 143 kişi, Van'da Süleyman Şah Yurdu'na yerleştirildi. Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bu sabah kendileri için ayarlanan otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kızılay ile sağlık ve polis ekipleri, 143 kişiyi uğurladı. Yurt binasından çıkanlara, görevliler tarafından seyahat belgeleri verilirken, valiz ve bavulları dezenfekte edildikten sonra otobüslere binmeleri sağlandı. Karantina sürecinin çok iyi geçtiğini belirten kişiler, kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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