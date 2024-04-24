Üye Girişi
Haberler

Plastik Cerrahi Asistan Okulu'nda Uzmanlar ve Asistanlar Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen Plastik Cerrahi Asistan Okulu'nda 40 uzman ve 57 kıdemli asistan bir araya geldi. Programda plastik cerrahi alanındaki uygulamalar, afetlerde kriz yönetimi, hasta güvenliği ve kariyer planlama gibi konularda eğitimler düzenlendi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Plastik Cerrahi Asistan Okulu"nda, 40 uzman ile 57 kıdemli asistan bir araya geldi.

TPRECD tarafından Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen programda, plastik cerrahi alanındaki uygulamalar, afetlerde kriz yönetimi, hasta güvenliği ve kariyer planlama başta olmak üzere farklı alanlarda eğitimler düzenlendi.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarının aldıkları eğitimlerdeki farklılıkları minimuma indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eğitimin, alanında uzman hocalarla bir araya gelmeleri ve mesleki geleceklerini planlarken profesyonel bakış açılarından faydalanmaları gibi önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Demirdöver, "Farklı illerde eğitim gören asistanlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırmak üzere bir araya geldik. Türkiye'nin önemli hocaları, bu organizasyona katılarak, deneyimlerini asistanlarımızla paylaşıyor. Amacımız plastik cerrahi alanında eğitim bazında daha iyi işler yapmak, kıdemli asistanlarımızın pratiğe dönük teorik bilgilerini artırmaktır."

"Sağlık turizmi içinde plastik cerrahinin yeri yadsınamaz"

Derneğin Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Ersoy Konaş ise programla uzman olacak asistanların eğitimlerini pekiştireceklerini belirterek, eğitimlerde dünyadaki tüm gelişmelerin masaya yatırıldığını aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanından seçkin plastik cerrahi uzmanlarının eğitim verdiğine işaret eden Konaş, "Sağlık turizmi içinde plastik cerrahinin yeri yadsınamaz. Onun için bu eğitimleri önemsiyoruz, dernek olarak destekliyoruz. Asistanlarımızın uzman olduktan sonra da takibini yaparak, eğitmeye devam ediyoruz. Eğitimde sınava tabi tutulacaklar, hocalarımızla etkileşim kurup, hasta hekim ilişkileri başta olmak üzere her alanda eğitim görecekler." diye konuştu.

Meslekte ilerlemek ve vizyon kazandırmak için düzenlenen eğitim, 28 Nisan'da tamamlanacak.

Kaynak: AA / Sağlık

Plastik Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

OKC Thunder NO Pelicans NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 25 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024? Survivor kim elendi? 24 Nisan Çarşamba Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim? 24 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var? #129300 Kaç öğretmen atanacak? Atanacak öğretmen sayısı belli oldu mu? Bakan Tekin duyurdu Survivor kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Görümce nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce hangi il ve ilçede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Görümce filmi konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları ve Görümce özeti! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! 24 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title