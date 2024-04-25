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Karacasu İmam Hatip Ortaokulu Okçuluk Takımı Kaymakamı Ziyaret Etti

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Karacasu İmam Hatip Ortaokulu Okçuluk Takımı öğrencileri, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansın ardından Kaymakam Mehmet Gündoğdu'yu ziyaret etti. Öğrenciler, madalyalarını takdim eden Kaymakam Gündoğdu'ya teşekkürlerini ileterek, Karacasu'yu en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Karacasu İmam Hatip Ortaokulu Okçuluk Takımı öğrencileri, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansın ardından Kaymakam Mehmet Gündoğdu'yu ziyaret etti.

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda, Karacasu İmam Hatip Ortaokulu Okçuluk Takımı öğrencileri Yıldız Kızlar kategorisinde il birincisi, Küçük Kızlar kategorisinde il birincisi ve Yıldız Erkekler kategorisinde İl ikincisi olan öğrenciler Kaymakamımız Mehmet Gündoğdu'yu ziyaret etti. Kaymakam Mehmet Gündoğdu öğrencilere madalyalarını bizzat takdim ederek, bu başarının sadece bir başlangıç olduğunu, gelecekte de bu tür başarılara imza atacaklarına inandığını ve genç sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Gündoğdu'ya teşekkürlerini ileterek, bu tür organizasyonlarda Karacasu'yu en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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