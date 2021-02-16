Valorant 2.03 yamasıyla gelecek silah kaplamaları belli oldu
Valorant 2.
03 yaması ayrıntıları "Valorant Leaks" tarafından sızdırılmaya devam ediyor. Frenzy ve Stinger için dengeleme ve yeni bir oyun modu gelecek olan yamayla birlikte oyuna eklenecek yeni silah kaplamaları da öğrenildi. 'Go Volume' ve 'Celestial' isimli iki adet silah seti oyuna ekleniyor.
GO VOLUME | Ghost
GO VOLUME | Guardian
GO VOLUME | Phantom
GO VOLUME | Spectre
CELESTIAL | Ares
CELESTIAL | Frenzy
CELESTIAL | Judge
CELESTIAL | Phantom
GO VOLUME | Knife
CELESTIAL | Knife
Bazı Çıkartmalar ve Silah Tılsımları
CELESTIAL paketinin fiyatları da sızdırılan bilgiler arasında.
Go Volume paketi ayrıntıları da paylaşıldı.
https://twitter.com/ValorLeaks/status/1361724047839625217's=20
Valorant Leaks tarafından yamanın 17 Şubat Çarşamba günü geleceği ön görülüyor.
Kaynak: twitter.com/ValorLeaks
Kaynak: Playerbros