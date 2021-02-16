Valorant 2.03 yamasıyla gelecek silah kaplamaları belli oldu

03 yaması ayrıntıları "Valorant Leaks" tarafından sızdırılmaya devam ediyor. Frenzy ve Stinger için dengeleme ve yeni bir oyun modu gelecek olan yamayla birlikte oyuna eklenecek yeni silah kaplamaları da öğrenildi. 'Go Volume' ve 'Celestial' isimli iki adet silah seti oyuna ekleniyor.

GO VOLUME | Ghost

GO VOLUME | Guardian

GO VOLUME | Phantom

GO VOLUME | Spectre

CELESTIAL | Ares

CELESTIAL | Frenzy

CELESTIAL | Judge

CELESTIAL | Phantom

GO VOLUME | Knife

CELESTIAL | Knife

Bazı Çıkartmalar ve Silah Tılsımları

CELESTIAL paketinin fiyatları da sızdırılan bilgiler arasında.

Go Volume paketi ayrıntıları da paylaşıldı.

https://twitter.com/ValorLeaks/status/1361724047839625217's=20

Valorant Leaks tarafından yamanın 17 Şubat Çarşamba günü geleceği ön görülüyor.

Kaynak: twitter.com/ValorLeaks

Kaynak: Playerbros