Vali Sonel, "Devletimizin Kapısı Açık" Vali Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor. Valilik toplantı salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen bugünkü "Halk Günü"toplantısında vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak tek tek dinleyen Vali Sonel, "Amacımız, bizlere iletilen sorunları çözüme kavuşturmak ve talepleri yerine getirmek suretiyle vatandaşlarımızı mutlu etmektir" dedi. "Halk Günü" toplantısına katılan vatandaşlar arasında yaşlı, engeli olan ve çocuklu aileleri ilk sırada alarak bekletmeden sorunlarını dinleyen Vali Tuncay Sonel, özellikle çocuklarla ilgilenerek, onlara sürpriz hediyeler vererek sevindirdi. Her hafta Çarşamba günlerini " Halk Günü" toplantılarına ayırmaya özen gösteren Vali Tuncay Sonel, vatandaşlarla sıcak ve samimi diyalog kurarak devletin sıcaklığını ve şefkatini gösteriyor ve kendisine iletilen iş, sağlık, sosyal yardım gibi birçok konuda talepte bulunan vatandaşlara anında çözüm üreterek, hayır dualarını alıyor. Annesi ile birlikte "Halk Günü"ne gelen 11 yaşındaki Yusuf Turan Çiçek'in ise Vali Sonel'den özel bir isteği vardı. Yusuf'u yanına oturtarak bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, kendisinden kulaklık talebinde bulunan Yusuf Turan Çiçek'in bu isteğini anında yerine getirdi. İsteği yerine gelen Yusuf'un mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. Vali Sonel, vatandaşların ilettiği ve gerekli gördüğü konularda da toplantıya katılan kurum müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi. "Bugün, düzenlediğimiz 'Halk Günü' toplantısına katılan 148 vatandaşımızı dinleyerek, bizlere iletmiş oldukları sorun, şikayet ve talepleri yerine getirmeye çalıştık" diyen Vali Tuncay Sonel, "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Bizler de vatandaşlarımızın ilettiği sorun, şikayet ve talepleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Kapımız her daim açıktır" şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet