Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluştu
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Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluştu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Merkez Yenimahalle Mikail Efendi Camisinde Sabah Namazında vatandaşlarla buluştu.

21.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:24
Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluştu

Valisi Mustafa Masatlı, Merkez Yenimahalle Mikail Efendi Camisinde Namazında vatandaşlarla buluştu.


Sabah Namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarımızla birlikte kahvaltı yaptı. Ülkemizin ve milletimizin birliğinden, beraberliğinden ve dirliğinden mesajlar veren Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarımızla sohbet etti.


Vali Mustafa Masatlı'ya İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Müftüsü Remzi Pehlivan eşlik etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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